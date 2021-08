Reddito di Cittadinanza, Blangiardo (Istat): un successo in determinati contesti

(Teleborsa) - Per il presidente dell'Istat,, ilin alcuni contesti può essere considerato un successo. "Non so fino a che punto il Reddito di Cittadinanza disincentivi il, sicuramente in determinati contesti può anche essere successo, e su questo bisogna lavorare", ha dichiarato Blangiardo in un'intervista a Il Sussidiario.net nel giorno della sua partecipazione al Meeting di Comunione e liberazione."Sappiamo – ha aggiunto – che il Governo è impegnato su più fronti convergenti: la riforma degli ammortizzatori sociali, l'avvio dell'assegno unico universale e la cosiddetta revisione del Reddito di cittadinanza. Indubbiamente servono soluzioni di insieme capaci di ridurre leche ogni strumento inevitabilmente porta con se'". "L'anno scorso ipercettori di almeno una mensilità di Reddito di cittadinanza sono stati circa 1,6 milioni, per 3,7 milioni di persone coinvolte, per un importo medio mensile di circa 530 euro – ha ricordato il presidente Istat –. Nel 2020 il RdC ha erogato circa, mentre con il Reddito di emergenza si è aggiunto un altro miliardo per aiutare 425mila nuclei familiari, che hanno percepito mediamente 550 euro al mese"."In tutti i paesiesistono misure di contrasto alladi carattere universalistico, il problema è come calibrare queste misure con complementari politiche per l'impiego", ha affermato Blangiardo.