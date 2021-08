FS: estate di Cilento e Abruzzo, in 430mila con il trasporto regionale Trenitalia

(Teleborsa) - Sonole persone che da inizio dell'estate hanno sceltoper raggiungere la costiera delcon. Il dato arriva direttamente dal portale di informazione di Ferrovie dello Stato, FS News: "numeri a cui si aggiungono i 320mila viaggiatori diretti sulleche, anche in questo caso, hanno premiato l’impegno della società di trasporto del Gruppo FS a sostegno del turismo di prossimità". "Il successo del, il servizio confermato anche quest’anno con 16 collegamenti da Napoli a Sapri di cui sette veloci, va ad aggiungersi alle corse di Trenitalia già presenti nell’offerta estiva verso il Sud e la Calabria, per un apprezzamento che già a luglio aveva fatto registrare un aumento di presenze con il 33% di viaggiatori giornalieri in più rispetto allo stesso mese del 2020, in costante crescita anche ad agosto", prosegue FS News.Boom di presenze anche per il– tra le stazioni di Ascea e Pisciotta-Palinuro e le spiagge del Cilento – dove si registra un +21% tra 2020 e 2021. Le soluzioni di spostamento intermodale piacciono anche per quanto riguarda il Costiera Link (+24% vs 2020), che unisce la stazione marittima dialle località di Cetera, Maiori, Minori, Amalfi, Positano - e Pompei BusLink (+39%), per visitare, tutti i giorni, gli scavi archeologici.Sulun incremento del 16% di presenze è attribuito ai treni regionali diretti verso le località balneari della Costa Teramana (da Silvi a Pineo, da Roseto a Giulianova, fino a Tortoreto e Alba Adriatica), mentre il Trabocchi Line per Ortona, San Vito, Fossacesia, Casalbordino, Porto di Vasto e Vasto, si attesta a un +18%. Da non dimenticare l’attenzione al, che nei giorni feriali offre a bordo dei treni Pop e Minuetto oltre 600 postazioni per le bici.