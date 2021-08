OCSE, PIL accelera nel secondo trimestre: di Regno Unito e Italia le performance migliori

(Teleborsa) - In base ad alcune stime provvisorie, ildellaè rimasto inferiore ai livelli pre-pandemia, malgrado un'accelerazione della crescita nel, all'1,6% contro lo 0,6% del trimestre precedente. Per le sette grandi economie nel loro insieme, ha precisato l'Organismo per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico con sede a Parigi, la crescita è passata dallo 0,4% all'1,6%, ma con forti disparità da un Paese all'altro.La crescita maggiore è stata quella registrata dal(4,8% contro almeno 1,6% nel trimestre precedente), seguito dall'(2,7% contro 0,2% nel trimestre precedente). Il PIL è cresciuto anche tra gli altri big dell'economia mondiale, ma in misura minore: negli, così come in, la crescita è aumentata dell'1,6% contro rispettivamente 1,5% e -2% nel trimestre precedente. Ine inil Prodotto Interno Lordo è cresciuto rispettivamente dello 0,9% e dello 0,3%, dopo 0% e -0,9% nel trimestre precedente. Nella zona euro e nell'Unione europea, il dato è divenuto positivo, rispettivamente 2% e 1,9%, dopo cali di -0,3 % e -0,1% nel trimestre precedente.Se si paragona l'attività economica del secondo trimestre 2021 con i(quarto trimestre 2019), il PIL resta inferiore di 0,7 punti percentuali nella zona Ocse. Tra le sette grandi economie, il Regno Unito vede lo scarto più significativo (-4,4%), seguito dall'Italia (-3,8%), dalla Francia e dalla Germania (entrambi -3,3%). Gli Stati Uniti, nel secondo trimestre, sono l'unica grande economia ad essere già tornata ai livelli pre-pandemia, con un PIL che supera di 0,8 punti i livelli pre-pandemia.