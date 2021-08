Vaccini, Sardegna a un passo dal milione di immunizzati

(Teleborsa) - Con 981.833 i sardi che hanno ricevuto due dosi di vaccino o il monodose Janssen, dopo quasi 9 mesi di campagna vaccinale anti Covid e 2.106.071 somministrazioni complessive,Resta però una quota di. Tra questi c'è una buona parte diche mercoledì 1 dovrà rientrare in classe con il Green pass obbligatorio (quindi vaccino o tampone negativo): in questa categoria mancano all'appello 11.880 tra docenti e non docenti, il 32,68% dell'intera platea, ma i dati sono in corso di verifica a seguito della comunicazione della Regione Sardegna che, al 24 agosto 2021, rileva una percentuale di vaccinati del 78,53%. Questi i dati che emergono dal– si legge nel rapporto – stanno trainando le vaccinazioni di questi giorni ma sono ancora14.061, il 25,43%, tra i 16 e i 19 anni e 26.920, il 49,75%, tra i 12 e i 15 anni. Numeri destinati però a salire già domani quando è previsto l'con dj set, postazioni per il selfie e gadget, il tutto accompagnato da una campagna social.Poco più dell'11% gliche non hanno effettuato alcuna somministrazione (ma in questa fasce si supera abbondantemente l'immunità di gregge dell'80%), mentre sono ancora 34.835 (il 15,14%) gliancora privi della prima inoculazione. Un dato che sale a 58.522 (21,58%) tra i 50-59enni. "I nostri concittadini – ha affermato ilin un post su Facebook commentando la "grandissima partecipazione" all'Open Day di questo fine settimana – hanno risposto alla nostra chiamata con entusiasmo e responsabilità. Grazie infinite a tutti operatori sanitari senza i quali non saremmo mai riusciti a raggiungere questo importante risultato. Ora Iglesias ha superato la soglia dell'80%, missione compiuta!".Ma se la campagna vaccinale accelera. "Regione Sardegna lumaca: siamo alla quarta ondata e si cerca di porre rimedio alle prestazioni sanitarie perse con la prima" denuncia il. "La situazione delle prestazioni sanitarie ordinarie – afferma Sanna – peggiorerà con la trasformazione dei reparti ospedalieri ordinari in reparti Covid da lasciare vuoti. Abbiamo dovuto aspettare oltre un anno e mezzo, dall'inizio della pandemia e con un sistema sanitario pubblico praticamente paralizzato, per poter avere un piano di recupero delle prestazioni ordinarie. È arrivata poi laci sono voluti ben cinque mesi poi per dare operatività a quanto deciso da Regione e ATS. Un tempo infinito, inaccettabile in una condizione di emergenza. Già dal mese di luglio dello scorso anno Acli Salute segnalava che servivano prestazioni aggiuntive nel campo della cura e della diagnosi, vista la chiusura di reparti ospedalieri e ambulatori pubblici e finalmente, dopo tanto attendere, si è arrivati al risultato. Il problema però è che la distribuzione delle risorse utilizza criteri assolutamente incomprensibili".