Alitalia, fondo da 100 milioni per il rimborso dei biglietti post 14 ottobre

(Teleborsa) - I passeggerigià in possesso diper i voli successivi alprossimo – data in cui si prevede che la compagnia straordinaria cesserà le attività a favore della– otterranno il rimborso integrale del biglietto nel caso in cui i voli acquistati non siano coperti da altri vettori. Il Consiglio dei ministri ha infatti confermato che "l'indennizzo, quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio, verrà erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, conformemente alla disciplina europea". A sostegno dei rimborsi è stato predisposto undiResta da risolvere l'aspetto che riguarda il programma fedeltà, gestito dalla controllata Alitalia Loyalty. La newco non potrà partecipare alla gara per aggiudicarsi questo asset, ma lancerà un proprio programma per i. Il destino delle miglia cumulate dai soci Millemiglia dipenderà quindi dalla natura del soggetto che vincerà l'asta competitiva. Il governo ha annunciato anche il via libera alla procedura per la cessione del, che sarà "aperta ai titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo". Il marchio è valutato circa 200 milioni di euro. Alla gara parteciperà anche Ita che considera il brand strategico per il decollo della nuova società.Quanto al, che andrà a Ita, il governo ha stabilito che gli, che non saranno trasferiti all'acquirente, vengano restituiti all'amministrazione straordinaria, in quanto responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti. Ita rileverà l'85% degli slot su Linate e il 43% su Fiumicino.