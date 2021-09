Cina, revisione regole per espandere investimenti esteri in mercato dei capitali

(Teleborsa) - "Stiamo lavorando a misure pertinenti per espandere ulteriormente, ndr), compreso un ulteriore arricchimento dei titoli idonei per l'Hong Kong Connect, l'espansione e miglioramento dello schema London Connect, e l'apertura a più materie prime e prodotti finanziari alla". È quanto ha dichiarato oggi Yi Huiman, presidente della China Securities Regulatory Commission (CSRS). Le nuove regole, ha spiegato, punteranno a fornire alle istituzioni e agli investitori esteri "unai mercati dei capitali cinesi.La revisione della normativa cercherà di essere bi-direzionale, e non solo quindi focalizzata sugli investimenti esteri in Cina. "Sullo sfondo della pandemia, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo devono svolgere meglio i loro ruoli per risolvere insieme vari problemi attraverso la cooperazione, rispettando le regole del mercato e la professionalità - ha detto Yi Huiman - Sulla base del rispetto reciproco, il CSRC punterà a una cooperazione pragmatica con le controparti pertinenti in settori quali, la supervisione degli audit transfrontalieri e si adopererà per risultati reciprocamente vantaggiosi".