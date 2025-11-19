Italia si conferma al 9° posto tra i Paesi del G20 nel Super Index AIBE 2025

(Teleborsa) - L’, l’indicatore elaborato da AIBE – Associazione Italiana Banche Estere in collaborazione con il CENSIS.Il Super Index rappresenta un riferimento distintivo nel panorama internazionale: costruito sulla base di 13 indicatori settoriali, fornisce unache consente di delineare in modo organico e innovativo la. L’indice offre una lettura completa del grado didel Paese nel contesto globale.Il risultato generale, evidenzia il rapporto, riflette un sistema che ha saputo, pur continuando a scontare i limiti dinon ancora risolti.Al primo posto nel 2025 si conferma la, seguita da Canada, Australia e Corea del Sud, mentre l’Italia si colloca a metà classifica posizionandosi dopo il Giappone e sopra Paesi come la Cina, la Turchia e il Brasile. L’Italia ottiene il(5° posto) e il(16°). In diversi altri indicatori – innovazione (9° posto), corruzione percepita (9°), investimenti diretti esteri (10°), PIL pro capite (8°) - il Paese si colloca nella parte centrale della classifica.L’analisi 2025 si è ampliata includendo una serie di elementi strutturali quali il livello del debito, l’, lae le, nel confronto con le altre principali economie europee, al fine di offrire un quadro più completo e articolato dell’dell’Italia mei confronti dei suoi competitor più diretti.Il report ha evidenziato che nell’ultimo anno, i media internazionali hanno restituito l’immagine di un’Italiaagli occhi deie degli. La percezione di un miglioramento del quadro macroeconomico è stata alimentata in particolare dal riavvicinamento del rendimento dei titoli di Stato decennali italiani a quelli degli altri Paesi europei.Segnali di fiducia che però si inseriscono in un. A sostenere la percezione positiva dell’Italia contribuisce infatti anche l’appannamento delle altre grandi economie europee, come ad esempio Germania e Francia.Le agenzie di rating confermano questa fotografia: Moody’s mantiene l’Italia a Baa3, mentre S&P e Fitch a BBB+, riconoscendo un profilo dima con unarispetto a quella di altre economie avanzate.In sintesi, dal rapporto emerge che il miglioramento dell’Italia è reale ma spinto più dal rallentamento altrui che da una nuova spinta interna.La ricerca sottolinea, inoltre, la. Con una capitalizzazione complessiva di circa 750 miliardi di euro, pari al, l’Italia si colloca all’tra le principali economie europee sia in valore assoluto, sia in percentuale rispetto al PIL. In confronto, la Germania presenta un rapporto del 46%, la Spagna del 48%, la Francia del 75% e il Regno Unito del 97%. Un'anomalia evidenziata anche da Banca d’Italia.“Quest’anno il Super Index diventa ancora più significativo, avendo integrato l’analisi di una serie di indicatori strutturali quali la valutazione delle agenzie di rating, la dimensione del mercato dei capitali, il livello del debito ecc.. La percezione di un miglioramento dell’economia italiana spinta anche dal maggior rigore ed attenzione rivolti conti pubblici, si fonda in parte sul peggioramento delle economie vicine. Questo rende il Paese più credibile agli occhi degli investitori, ma non sufficiente per lasciarsi alle spalle l’‘eccezionalismo italiano, segnato da un indebitamento cronico e da un sistema produttivo che invecchia", ha commentato. L’Italia è un Paese solido, ma dispone di un mercato ancora troppo piccolo per sostenere una crescita di lungo periodo. Nel confronto con gli altri grandi Paesi europei soffriamo un evidente ritardo: tutti ci superano per capitalizzazione di Borsa e capacità di attrarre investitori. L’Europa nel suo complesso resta lontana dagli Stati Uniti, dove i mercati sono più profondi, liquidi e capaci di canalizzare il risparmio verso l’economia reale, ma l’Italia rappresenta l’anello più debole di questa catena. Questo divario non è solo una questione di dimensioni, ma di cultura economica: in Italia prevale ancora un modello bancocentrico e una governance imprenditoriale chiusa, che frena l’apertura al capitale e limita l’innovazione. Servono regole più chiare, incentivi all’ingresso in Borsa e un impegno congiunto pubblico-privato per costruire un sistema finanziario più dinamico, capace di convertire l’affidabilità del Paese in crescita reale", ha aggiunto Rosa.in grado di fare da motore all’innovazione e di trainare la produttività delle piccole imprese — con poche eccezioni come ENI — è una delle principali fragilità strutturali del nostro sistema produttivo"."L’Italia ha dimostrato solidità e capacità di tenuta in un contesto difficile, ma: servono politiche di lungo periodo che favoriscano lo sviluppo di un vero mercato dei capitali, investimenti in tecnologie del futuro, incentivi all’apertura delle imprese e strumenti per attrarre investimenti esteri stabili e di qualità. Riforme strutturali della burocrazia, della giustizia, del sistema fiscale sono sempre più imprescindibili. Solo così potremo passare da una stabilità difensiva a una crescita realmente trasformativa che consenta a questo paese di sostenere le sfide esaltanti ma difficili dei nostri tempi”, ha concluso Rosa.