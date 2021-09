G20 Salute, Speranza: "Patto di Roma approvato all'unanimità"

(Teleborsa) -", lo dice il Ministroa conclusione della due giorni del G20 della Salute nellasottolineando che "si è chiuso con"L'anno scorso il G20 si chiuse senza una dichiarazione approvata", ha ricordato. ". Noi dobbiamo assumere impegni di bilancio che poi non possono diventare una camicia di forza, noi vogliamo portare il vaccino in tutto il mondo, faremoha detto il Ministro nel corso della conferenza stampa al termine del G20 della Salute., quello di agevolare la, portare questa produzione in tutti i territori, ribadisce Speranza rimarcando che "è arrivato dal messaggio inviato dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanitàQuando ci siamo incontrati virtualmente a Riad l'anno scorso, tutti speravamo che ormai la pandemia fosse sotto controllo". E invece "Molti Paesi continuano ad affrontare un forte aumento dei casi e dei decessi, nonostante siano stati somministrati più di 5 miliardi di vaccini in tutto il mondo. Ma quasi ildi queste dosi è stato somministrato in soli 10 Paesi. L'Africa ha la copertura vaccinale più bassa, con il 2%.. sarà possibile raggiungere gli obiettivi prefissati per contenere la pandemia "solo con l'impegno e il sostegno dei Paesi del G20".