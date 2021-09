La settimana si apre in rialzo per Milano e le altre Borse europee

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

CNH Industrial

Nexi

Moncler

Saipem

Bff Bank

Ferragamo

Garofalo Health Care

Cerved Group

IGD

Rai Way

GVS

Italmobiliare

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. A spingere al rialzo le Borse europee è anche il fatto che gli ordini all'industria tedesca hanno segnato una crescita inattesa a luglio. Intanto, il morale degli investitori nella zona euro (indice Sentix) è scivolato ulteriormente a settembre.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,186. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.825 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,55%.Sulla parità lo, che rimane a quota +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,70%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,58%,avanza dello 0,55%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,68%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,61%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 28.877 punti.Poco sopra la parità il(+0,29%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,22%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,27%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,35%.In luce, con un ampio progresso dell'1,33%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,3%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,83%),(+2,24%),(+2,05%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,14%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,61%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,42%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,08%.