Materie prime, ANCE: sospendere vincoli importazione acciaio

(Teleborsa) - Mentre il, con lunghe attese per la fornitura di materiali, oltreè bloccato nei porti di Marghera e Ravenna a causa delle quote all’import stabilite dalla Commissione europea."Un. Questo il commento del Presidente dell’ANCE,che mette in guardia dal "rischio concreto che le opere del PNRR e gli interventi privati relativi al Superbonus non arriveranno nei tempi stabiliti, trasformando in un"."E’ necessario - prosegue -che ildell’acciaio. In questo modo non daremo ulteriore spazio a speculazioni sui prezzi, che già stanno mettendo in ginocchio le imprese, e garantiremo il