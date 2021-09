Scuola, tra DAD e ripetizioni: uno studente su quattro alla prova di recupero debiti a settembre

(Teleborsa) - Tre istituti superiori su quattro hanno organizzato corsi per gli studenti che dovevano recuperare unma più della metà dei ragazzi (57%) ha seguitoin aggiunta. È quanto ha segnalato una ricerca effettuata durante l'estate da Skuola.net su un campione di 1.500 ragazzi dalla prima alla quarta superiore. In base al sondaggio, uno studente su quattro ha dichiarato di aver avuto almeno unin pagella (uno su sette ne ha dichiarati più di uno). Tra i ragazzi che hanno scelto di non aderire all'offerta della scuola – quasi 3 studenti su 10 – una discreta quota (36%) ha rinfrescato gli argomenti in programma con delle lezioni private. Un recupero individuale che si è svolto soprattutto in(così per il 65%), a casa propria o al domicilio del docente.Quanto alle"a distanza", i ripetenti digitali che hanno portato avanti la preparazione per tutta l'senza interruzioni sono stati il 59% – al 38% è capitato sporadicamente, per il 21% è stata una consuetudine – con un inevitabileper le famiglie. Secondo la ricerca più di 1 su 2 ha investito almeno 200 euro nelle ripetizioni: circa 1 su 4 tra i 200 e i 300, il 14% tra i 300 e i 400, quasi 1 su 10 più di 400, e una percentuale simile ha addirittura sfondato il tetto dei 500 euro. Solamente un quarto (25%) ha contenuto la spesa entro i 200 euro, meno di 1 su 5 è riuscita a restare sotto i 100 euro.