Brilla AMC dopo i risultati positivi del botteghino USA

Amc Entertainment Holdings

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,35%, attestandosi a 46,38. La più grande catena di cinema statunitense beneficia deldurante l'ultima settimana, che comprendeva anche la festività del Labor Day.AMC ha detto che il fatturato per il Labor Day (lunedì 6 settembre) ha superato il precedente record stabilito durante il Labor Day del 2013. Oltre al record di entrate da biglietti venduti, il weekend del Labor Day segna lache gli spettatori durante un fine settimana hannoComplessivamente, più dihanno guardato film nei cinema americani di AMC da giovedì 2 settembre a domenica 5 settembre. Più di 800.000 persone hanno usufruito dei cinema internazionali di AMC in Europa e Medio Oriente. In particolare, il filmha incassato 90 milioni di dollari nel suo primo weekend in sala (da giovedì a lunedì), circa il triplo del precedente record del weekend di apertura del Labor Day di 30,6 milioni di dollari stabilito da Halloween nel 2007.Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso lastimata in area 47,84 e successiva a quota 50,78. Supporto a 44,9.