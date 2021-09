FS Italiane Connecting Europe Express fa tappa a Roma Ostiense

(Teleborsa) -, in una stagione di rinnovata coesione per la ricostruzione post-pandemia, e pee, grazie al mezzo di trasporto sostenibile, sicuro ed economico per eccellenza.E' questo l'obiettivo di, il convoglio europeo che, dopo esser partito il 2 settembre da Lisbona, nell’ambito dell’Anno Europeo delle ferrovie 2021. Il tour della durata di cinque settimane, dopo aver toccatoed attraversatoAd accogliere il convoglio alla stazione di Roma Ostiense, il Ministro, assieme a, Vice Presidente Parlamento Europeo,, EU-Coordinator Scandinavian-Mediterranean Corridor della Commissione Europea,, Presidente Conferenza dei Presidenti di Commissione Parlamento Europeo,, Presidente Regione Lazio,, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane.Un viaggio lungoche vuole testimoniare l’importanza di une sensibilizzare i cittadini sulle, che puntano a superare le barriere ed accorciare le distanze. L'iniziativa è nata dalla collaborazione fra lae la(CER), con la collaborazione di operatori ferroviari, gestori dell'infrastruttura e numerosi altri partner a livello locale ed europeo.Le carrozze del treno arrivato a Roma Ostiense, trainato da Trenitalia (società del Gruppo FS Italiane), sono state fornite da sei compagnie ferroviarie europee: Trenitalia, MAV (Ungheria), SNCF (Francia), DB (Germania), SBB (Svizzera) e ÖBB (Austria).Fra le altre tappe italiane, già effettuate o ancora da raggiungere, vi sono quelle di Torino Porta Nuova, Milano Centrale e Genova Piazza Principe. Il treno risalirà poi verso le Alpi fermandosi a Vaiano, vicino Prato, Nogara, nel veronese, Verona Porta Nuova e Bolzano. Giovedì 9 la tappa al Brennero, la stazione più settentrionale d’Italia.