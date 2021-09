Negativi gli Eurolistini, in recupero dai minimi della mattinata

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, anche se registrano un recupero dai minimi della seduta registrati in apertura. A pesare sul sentimenti degli investitori c'è l'incertezza per il timore di un rallentamento dell'economia negli Stati Uniti. Il focus è però già al meeting BCE di giovedì, in cui l'istituto di Francoforte discuterà della possibilità di ridurre le misure di stimolo messe in campo con la pandemia.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.798,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 69,36 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,74%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,43%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,37%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 25.994 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,30%, scambiando a 28.633 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,28%; con analoga direzione, negativo il(-0,8%).di Milano, troviamo(+2,55%),(+1,00%),(+0,85%) e(+0,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,61%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,93%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,02%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,77%.del FTSE MidCap,(+5,99%),(+2,02%),(+1,38%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,50%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,76%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,35%.In caduta libera, che affonda del 2,93%.