Alphabet (Google) festeggia promozione di Goldman Sachs

Alphabet

Holding statunitense a cui fa capo Google

S&P 100

Alphabet

(Teleborsa) - In rialzoche si muove con un guadagno dello 0,97% complice la promozione decisa da Goldman Sachs.Gli esperti dell'ufficio studi hanno avviato la copertura sul titolo della casa madre di Google con giudizio "buy" e target price a 3.350 dollari per azione.Il movimento della, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2.883,9 USD con primo supporto visto a 2.846,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2.827,7.