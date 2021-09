Covid, il Regno Unito punta ad allargare i vaccini anche alla fascia 12-15 anni

(Teleborsa) - Il governo di Boris Johnson vuole allargare leanti Covid anche aie ai. L'anticipazione è arrivata dalla BBC che ha riportato che l'esecutivo ha intenzione di rovesciare il parere negativo dei consulenti del Joint Committee on Vaccination (Jcvi) sull'allargamento dei vaccini anti Covid a questa fascia di età. A motivare la volontà di Londra c'è l'imminente riapertura delle. La decisione potrebbe arrivare già domani dopo il report consegnato oggi dai chief medical officer delle 4 nazioni del Regno che si sono mostrati più favorevoli di quello del Jcvi. Ilnei giorni scorsi aveva, infatti, optato di non raccomandare per ora l'allargamento evocando cautele sul rapporto rischi/vantaggi per questa specifica fascia d'età.Secondo i media britannici nel frattempo il Governo potrebbe dare il via libera aldei vaccini, a cominciare da anziani e vulnerabili. Secondo le indiscrezioni riportate non si esclude la possibilità di mantenere alcune, ma non c'è alcuna intenzione di tornare a ungeneralizzato. Nel caso di una nuova impennata invernale dei contagi, infatti, l'opzione aperta è quella di poter imporre nuovamente l'uso dellenei luoghi pubblici – al momento è soltanto "raccomandato" sui trasporti pubblici o nei siti affollati al chiuso – e di tornare all'indicazione diffusa del lavoro da casa. Resta da chiarire invece l'ipotesi d'un possibile alleggerimento delle residue restrizioni sui viaggi, in particolare sulla quarantena precauzionale a domicilio.