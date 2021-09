Quota 100, INPS: "Al 31 agosto registrati 341.128 beneficiari"

(Teleborsa) - Al 31 agosto 2021, i lavoratori in totale che hanno avuto accesso allasonosu 433.202 domande pervenute (di cui 35.238 in lavorazione e 56.836 respinte). Questi isulle adesioni al sistema per l'accesso alla pensione che permette di anticipare l'uscita dal lavoro al momento in cui la somma tra l'età del lavoratore e il numero di anni di contributi accreditati è 100.Il termine entro il quale i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, e i lavoratori autonomi, inclusi gli iscritti alla gestione separata, possono maturare i requisiti per accedere alla pensione con tale meccanismo,Nel dettaglio iche hanno beneficiato della pensione Quota 100 sonodi cui 166.282 del settore privato e 107.237 del settore pubblico, mentre i lsono. Ili, il 30,3% donne.L'o (17.983 euro per gli autonomi, 27.237 euro per i dipendenti privati e 28.064 euro per i dipendenti pubblici). Gli iliquidate fino al 31 agosto 2021 sono pari aAltri sette miliardi si spenderanno nei prossimi anni per il trascinamento dei pagamenti per persone uscite prima dell'età di vecchiaia.