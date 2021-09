UBER condannata in Olanda: per tribunale gli autisti sono dipendenti

(Teleborsa) -dovrà riconoscere lo status di dipendente attraverso il contratto collettivo di lavoro per il trasporto taxi a tutti i suoi autisti neiÈ quanto stabilisce unaaccogliendo la tesi dellaSecondo il tribunalema li trattava effettivamente da dipendenti attraverso tariffe stabilite e diverse funzionalità dell'app gestionale che indicano una "relazione di dipendenza lavorativa". Tra le condizioni impugnate figurano quella che impone al conducente di poter rifiutare solo alcune corse prima di essere disconnesso dal sistema e il funzionamento della gestione dei reclami dei clienti, su cui Uber decide unilateralmente senza consultare l'autista."Si tratta un segnale chiaro anche per l'Aja che questo tipo di gestione dei lavoratori è illegale e che la legge deve essere applicata", ha spiegato alla stampae oggi ha preannunciato l'intenzione di fare ricorso contro la sentenza. La decisione del tribunale olandese segue sentenze simili in altri paesi come la Gran Bretagna