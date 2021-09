Citroen (gruppo Stellantis) scommette sul difficile mercato indiano

Ford

Stellantis

(Teleborsa) - A pochi giorni dalla decisione didi cessare la produzione di veicoli in India,ha scelto invece di puntare sul Paese asiatico - considerato un mercato difficile per il settore automotive - per produrre una. La società prevede di produrre la nuova versione della Citroen C3 - da lanciare nella seconda metà del 2022 - in India (attraverso una joint venture con CK Birla) e in Brasile."Garantire il futuro di Citroen richiede una, rafforzandosi in tutti i mercati in cui operiamo, tra cui Sud America, Medio Oriente, Africa, Asia e Cina, e aprendosi ad altri, compresa l'India, che presto diventerà il terzo mercato più grande al mondo", ha affermato Vincent Cobée, CEO di Citroen.La nuova C3, che in India sarà prodotta a Chennai, si rivolgerà a "consumatori neo-sposati sulla trentina, provenienti dalla", si legge in comunicato della società, il quale sostiene che il nuovo modello "deve essere attraente, moderno con opzioni innovative per connettersi agli smartphone della famiglia, riflettendo i loro gusti e la loro personalità".