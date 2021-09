Giornata positiva per i mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l', che registra una flessione dello 0,61%.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,48%. Ha sofferto di parecchie vendite l', che continua gli scambi a 1.755 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 72,03 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +99 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,23%, resta vicino alla parità(+0,16%), e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,59%.Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dello 0,78% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,70% rispetto alla chiusura di ieri.Consolida i livelli della vigilia il(+0,08%); poco sopra la parità il(+0,52%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,49 miliardi di euro, in deciso ribasso (-12,27%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,84 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,49 miliardi.Tra i 432 titoli trattati, 206 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 180 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 46 titoli.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 3,84%.Vola, con una marcata risalita del 2,90%.Brilla, con un forte incremento (+2,01%).Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,89%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,23%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.di Milano,(+3,26%),(+2,93%),(+2,46%) e(+2,33%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,05%.In caduta libera, che affonda del 2,92%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,91 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,85%.