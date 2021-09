SpaceX, in orbita i 4 turisti spaziali di Elon Musk

(Teleborsa) - Poco dopo le 2 di notte (ora italiana, 20 ora locale) come da programma il razzodiè decollato dal Kennedy Space Center in Florida con a bordo un equipaggio di solisenza alcun astronauta professionista: si tratta di una prima volta assoluta. Laora prevede tre giorni in orbita intorno allaad un'altezza di, oltre anche la Stazione Spaziale Internazionale. Il secondo stadio del razzo Falcon 9 di SpaceX si è separato come previsto circa 12 minuti dopo il decollo, lasciando la capsula Dragon con quattro turisti spaziali a bordo da soli nel cosmo: lo ha riferito la società di Elon Musk.Il, dopo avere strappato il razzo alla gravità terrestre, è stato recuperato in in sicurezza su una chiatta in mare, per poter essere riutilizzata. Lo stesso patron di SpaceX, Elon Musk, ha celebrato l'impresa dei quattro usando la foto dell'come immagine del proprio profilo su Twitter.