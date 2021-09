Eventi e scadenze del 17 settembre 2021

Indel B

Juventus

Maps

(Teleborsa) -Milano Art Week - Una settimana dedicata all'arte moderna e contemporanea, con inaugurazioni, aperture straordinarie e iniziative specialiSalone del Risparmio - Si svolge al MiCo di Milano l'evento che riunisce professionisti del settore del risparmio gestito, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dei media per rimettere in moto liquidità ed economia con 170 marchi, 115 conferenze e seminari formativi animati dalla partecipazione di più di 350 relatoriRating sovrano - Belgio e Spagna - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Grecia - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Unione Europea e Portogallo - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroG20 - 4th Sustainable Finance Working Group MeetingFestival Vicenza Città Impresa 2021 - La 14eaima edizione del festival si svolge dal vivo e in digitale. Ministri, imprenditori, manager ed economisti a confronto sulle strategie della ripresa, 130 relatori in 40 eventi. Protagoniste le imprese ChampionsG20 - Agriculture Ministers' MeetingScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale