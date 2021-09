Fitch alza le stime sul PIL italiano: ritorno a livelli pre-pandemia nel 2022

(Teleborsa) - L'agenzia di rating, prospettando un recupero dei livelli pre-pandemia nella prima parte del 2022.Le stime aggiornate per il 2021 indicano una, una revisione al rialzo rispetto al 4,8% di crescita indicato nel precedente report di giugno. Secondo Fitch, ciò è dovuto allare" che ha visto aumentalre il PIL del 2,7%, oltre le previsioni dell'agenzia che indicavano un aumento delol'1,4%.Il fattore "chiave" del rimbalzo è stato il fortedopo la fine delle restrizioni, uno "slancio" che persisterà anche nel prossimo anche per effetto dell'andamento della pandemia, del ritmo di vaccinazioni e della stabilizzazione dei contagi. "Non ci aspettiamo un ritorno a restrizioni significative", conferma l'agenzia.Sul fronte della produzione - rileva - "gli indicatori anticipatori per il terzo trimestre continuano a sembrare solidi", ma "aumentano i ritardi nell'offerta nel manifatturiero con conseguenti pressioni inflazionistiche a breve termine". Le stime di inflazione sono infatti state riviste al 2,3% nel 2021 dall'1,7% indicato in precedenza.Secondo Fitch, l'economia italiana riuscirà a riagganciare i, a seguito di una crescita stimata del PIL del 4,3% , mentre un rallentamento è atteso nel 2023 con un 2,2% di PIL.