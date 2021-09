Goldman: Eurozona meno vulnerabile a variante Delta. Ma taglia crescita 3° trimestre

Goldman Sachs

(Teleborsa) -del coronavirus rispetto ad altre importanti aree del mondo. Lo sostiene una nuova ricerca di, dove si elencano tre motivi principali per questo giudizio: gli alti tassi di; il fatto che l'area euro rimane, e quindi con un potenziale di recupero significativamente maggiore rispetto ad altre grandi economie, in particolare in Spagna; un sostegno fiscale più ritardato che altrove, poiché ilsta iniziando solo ora a erogare fondi.Nonostante queste note positive, la banca statunitense osserva che la crescita dell'area euro ha iniziato a rallentare dopo lo slancio molto forte del secondo trimestre. Perciò ha Goldman Sachs leggermente. "La moderazione della crescita probabilmente riflette il fatto che gran parte della spinta delle riaperture è ormai alle nostre spalle, gli effetti dalla variante delta e una crescita più lenta all'estero", si legge nella nota firmata da Sven Jari Stehn, capo economista europeo di Goldman Sachs.Il livello del PIL reale in Germania, Francia e Italia era di circa il 3%nel secondo trimestre e fino al 7% in Spagna. "I Paesi europei si distinguono quindi rispetto ad altri con alti livelli di immunità e potenziale di recupero maggiore", viene sottolineato.Goldman Sachs mantiene quindi le proprie previsioni per una forte crescita dell'eurozona nel 2021 (+5,4%) e 2022 (+4,4%), entrambe al di sopra del consensus. "Sebbene vediamo un rialzo più limitato rispetto all'inizio dell'anno,- scrive Sven Jari Stehn nelle conclusioni - In particolare, la crescita dell'area euro dovrebbe apparire forte su base relativa nel secondo semestre nonostante il rallentamento in atto".