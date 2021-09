Givenchy e Thélios, partnership strategica per collezioni occhiali

LVMH

(Teleborsa) - L'azienda francese Givenchy e Thélios, la realtà specializzata nel settore eyewear del gruppo, hanno annunciato unper la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione globale dellea partire dal primo gennaio 2022. "L'unione tra l'identità unica del brand Givenchy e il noto savoir-faire di Thélios nel settore dell'occhialeria di lusso, darà vita a una partnership strategica a lungo termine che permetterà di ampliare l’offerta eyewear della Maison", si legge in una nota."Siamo lieti di collaborare con Thélios, un'azienda che sta definendo nuovi standard nel settore degli occhiali- ha commentato Renaud de Lesquen, CEO di Givenchy - Insieme potremo sviluppare collezioni eccezionali e ricche di emozione, che permetteranno a Givenchy di esprimersi al meglio in questa categoria di prodotti"."Givenchy è la quintessenza dell'eleganza parigina contemporanea - ha affermato Sara Osculati, Chief Brand e Product Officer di Thélios - Siamo orgogliosi di accogliere Givenchy e Matthew M. Williams nele non vediamo l'ora di raggiungere grandi risultati insieme".