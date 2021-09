Mims, Giovannini: Ministero fortemente impegnato nel tpl

(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili,, ha dichiarato che il suo Ministero "è fortemente impegnato nel, che sappiamo essere fondamentale per ridurre le. Ma sappiamo che tantissime persone hanno scelto in questa fase di riprendere il mezzo proprio per un elemento di sicurezza". "Bisognerà convincere le persone a tornare indietro sulle scelte della mobilità individuale a favore della", ha aggiunto parlando in occasione dell'Aspenia Talk "Il tempo del clima. La sfida di COP26".Giovannini ha ricordato che però servono– "il risultato della commissione Mattarella va proprio in questa direzione – e ha inoltre sottolineato che "laè condizione necessaria ma non sufficiente per la trasformazione. Giusta vuol dire che non deve aumentare le disuguaglianze, anzi dovrebbe ridurle". "I temi sul tavolo sono moltissimi, una cosa sarà quello che deciderà, fondamentale perché o tutto il mondo va in questa direzione oppure sarà difficile raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissarti, ma accanto a questo e soprattutto dopo questo l'Italia è chiamata a fare scelte molto importanti per il suo benessere per la, per l'equità", ha concluso.