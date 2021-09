Banca di Spagna rivede al rialzo le previsioni di crescita per 2021, 2022 e 2023

(Teleborsa) - La Banca di Spagna ha, sulla scia di una solida domanda interna, dell'allentamento delle restrizioni da Covid-19 e dalle prospettive offerte dell'arrivo dei fondi europei per la ripresa., con il prodotto interno lordo che tornerebbe ai livelli pre-pandemia nel secondo semestre del 2022. Rispetto a quelle pubblicate a giugno, le attuali proiezioni rivedono al rialzo la crescita del PIL di 0,1 punti percentuali nel 2021 e 2022 e di 0,2 punti percentuali nel 2023.La banca centrale del Paese sottolinea che "i dati dei conti nazionali trimestrali divenuti noti a partire da giugno hanno un impatto molto positivo sui tassi di crescita medi annui per il 2021 e, in misura minore, per il 2022" e che "dell'attività ora previsto per la seconda metà del quest'anno è".Per quanto riguarda i prezzi, "la progressiva ripresa della domanda di beni di consumo e servizi dovrebbe indurre unnell'orizzonte di proiezione". Tuttavia, la Banca di Spagna si aspetta che l'inflazione di fondo si mantenga su livelli moderati alla fine dell'orizzonte di proiezione (in particolare, a una media dell'1,4% nel 2023). Nel frattempo, larimarrà elevata fino all'inizio del 2022 e dovrebbe allentarsi successivamente.