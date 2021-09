Tokyo e Hong Kong in ribasso. Evergrande scivola ai minimi di un decennio

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa die per quella disu cui sta pesando la crisi del gigante sviluppatore immobiliare cinese Evergrande mentre si guarda alle prossime mosse dellaL'indice giapponeselascia sul terreno l'1,80%, mentreperde lo 0,44% dove Evergrande scivola ai minimi dal maggio 2010.Leggermente positive(+0,10%) e(+0,22%) che consolida i livelli della vigilia.Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,24%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,05%.Il rendimento dell'tratta 0,04%, mentre il rendimento delè pari 2,89%.