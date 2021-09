Bioera, Daniela Santanchè si dimette da presidente

Bioera

(Teleborsa) -- holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana - ha reso noto cheha rassegnato le proprie irrevocabilidalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della società "a motivo di impegni personali che non permetterebbero alla stessa di proseguire a svolgere in modo adeguato le attività di presidente".Daniela Garnero Santanchè non è componente di alcun comitato consiliare e non risulta detenere, né direttamente né indirettamente, azioni Bioera. Le dimissioni dalla carica di consigliere - spiega una nota della società -dalla data in cui si celebrerà la prossima assemblea degli azionisti o, come ultimo termine, dal giorno 31 dicembre 2021.