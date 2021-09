L'Europa sale con Wall Street, occhi su Fed

S&P-500

(Teleborsa) -; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per l', in attesa di stasera, quando la Fed emetterà il proprio verdetto di politica monetaria.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,76%.Lomigliora, toccando i +99 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,66%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,03%, in luce, con un ampio progresso dell'1,47%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,29%. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,44%, a 25.717 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,14% rispetto alla chiusura di ieri.Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,18 miliardi di euro, in deciso ribasso (-31,49%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,18 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,92 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,71 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+5,20%),(+3,52%),(+3,24%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,60%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,06%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,01%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,94%.Tra i(+6,96%),(+3,58%),(+3,49%) e(+3,40%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,51%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,16%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,15%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,08%.