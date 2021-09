Marin Software vola al Nasdaq su accordo con Google

Marin Software

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 58,52%. A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che il fornitore di software per il marketing digitale ha siglato un accordo con Google.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 10,46 USD. Supporto stimato a 8,007. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,91.