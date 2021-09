TIM in prima linea per sfruttare al meglio le potenzialità del 5G con iPhone 13

TIM

(Teleborsa) - Il 24 settembre è un giorno che gli appassionati del "melafonino" hanno segnato sul calendario. Domani partono infatti lePro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, presentati in occasione dell'evento annuale della società di Cupertino del 14 settembre. Il design non è stato rinnovato solo all'esterno, ma anche all'interno, con l'iPhone 13 che potrà sfruttare appieno il potenziale del 5G. La combinazione tra design innovativo e connessione ultra-veloce è anche la combinazione su cui punta, che da domani rende disponibili nei negozi e sul sito e-commerce la migliore linea di iPhone e iPad di sempre.La società italiana di telecomunicazioni renderà possibile l'acquisto dei modelli di iPhone 13 e di iPad anche a rate, con addebito sulla bolletta della linea fissa o con finanziamento TIMFin. I clienti potranno provare iPhone 13 con la, riconosciuta come la più veloce in download d'Europa da Opensignal, lo standard globale indipendente per la misurazione della user experience delle reti mobili. I clienti di TIM hanno raggiunto una velocità di download media di 296,5 Mbps. TIM, inoltre, è entrata nella top 30 mondiale per aver consentito un miglioramento nel passaggio dalla rete 4G a quella 5G in termini di velocità di download e upload, nella diffusione di video e nella gaming experience.TIM evidenzia che il proprio 5G ha raggiunto a Milano oltre il 90% di copertura. Il servizio, disponibile per cittadini e imprese, è attivo in numerose città con una velocità fino a 2 Gigabit al secondo. Tra leci sono Roma, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Verona, Sanremo, Ivrea, Brescia e Monza. A queste si aggiungono diversecome Cortina d'Ampezzo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino e altri comuni a più bassa densità.