Finlogic, accordo vincolante per acquisire il residuo 49% di Mobile Project

Finlogic

(Teleborsa) -- società quotata su AIM Italia e attiva nel settore dell'Information Technology - ha siglato un accordo vincolante per, pari al 49%, della società(già controllata al 51%), con i soci venditori e attuali amministratori di minoranza Marco Cuffaro e Paolo Ernesto Colombo, che cederanno rispettivamente il 38% e l'11% del capitale e dei diritti di voto."Il gruppo Finlogice il proprio ruolo di aggregatore di realtà tecnologicamente all'avanguardia - ha commentato l'AD Dino Natale - Si rafforzeranno ulteriormente le sinergie nelle soluzioni di stampa e di identificazione di Finlogic".Nel 2020, Mobile Project ha registrato undi 678 migliaia di euro e un utile di euro 13 migliaia di euro; è stata consolidata integralmente nel Bilancio consolidato del gruppo Finlogic a partire dal 2018. Ilper la quota del 49% sarà calcolato e pagato al closing e corrisponderà all'applicazione di un multiplo pari a 3,5 il valore dell'EBITDA 2020 Adjusted (circa euro 50 migliaia di euro) al netto del valore rilevato per la PFN alla data del closing, che non potrà essere peggiorativa rispetto alla PFN al 31 dicembre 2020 (pari ad euro 178 migliaia di euro).