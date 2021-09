L'OMC torna a Ravenna con obiettivi ancor più ambiziosi

(Teleborsa) -, evento tradizionalmente riservato al settore dell'oil&gas,, con un'aspirazione in più, quella di proporsi comedell'industria energetica del Mediterraneo a 360 gradi ed avere unalle sfide poste dalla transizione energetica.E così l'evento si propone come unnon solo per i soggetti che hanno tradizionalmente popolato il parterre, l'industria dell'oil&gas, ma anche per la, rappresentata da istituzioni come l'ENEA ed il CNR, per. Un evento che non è solo riservato agli "addetti", dunque, ma coinvolge i giovani per creare insieme percorsi condivisi di sviluppo che portino agli obiettivi climatici e di crescita futura. Lo ha spiegato la Presidente di OMC 2021in conferenza stampa.Cambiamenti che si rispecchiano nel, non più semplicemente OMC, ma, e nellache diventa"Il ritorno di OMC in questa edizione rinnovata è un evento attesissimo da tutta la nostra comunità, dalla città di Ravenna e dall'industria energetica", ha affermato il sindaco, aggiungendo che la città "ha davanti la grande sfida per continuare ad essere protagonista in Europa dell’energia". Per il primo cittadino di Ravenna l'edizione di quest'anno di OMC darà contributo importante al dibattito sull'energia e sarà l'occasione, in vista del PNRR, di dare risposte sua tre questioni: come fornire al Mediterraneo l'energia che serve, come farlo a costi accessibili e come farlo in maniera sostenibile e intergenerazionale".L'edizione 2021, la 15esima dell'evento che ha avuto origine nel 1993, ad opera della Camera di Commercio di Ravenna e degli operatori dell'Oil&gas, aspira ada partire dal percorso che l’industria oil& gas ha avviato nell’ultimo decennio verso un, allargando i confini della manifestazione a tutte le forme di energia. Una esigenza che si avverte anche nel tema di questa edizione:La manifestazione e prevede complessivamente. L’ultimo giorno è prevista una pcui seguirà il discorso di chiusura della Presidente Spada, che lancerà i contenuti dell’evento 2022. Parallelamente il tema della transizione sarà declinato in, riconducibili a 4 grandi aree tematiche: economia circolare, carbon neutrality, operational excellence e tecnologie.Fra le novità di questa edizione, che consentirà di aggregare competenze ed esperienze di giovano studenti universitari, che assieme a giovani professionisti e startup verranno coinvolti anche un, in programma il 29 settembre, che punta a sviluppare nuove idee e nuove soluzioni per l’industria energetica sul tema "Energia pulita e accessibile".