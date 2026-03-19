FDA approva la nuova dose potenziata di Wegovy: Novo Nordisk rilancia la competizione

(Teleborsa) - La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato una versione a dosaggio più elevato dell’iniezione dimagrante Wegovy di Novo Nordisk , un passo strategico con cui l’azienda danese punta a riconquistare quote di mercato sottratte dal rivale Eli Lilly .



Novo lancerà ad aprile la nuova formulazione da 7,2 milligrammi, pensata per competere direttamente con Zepbound, il farmaco anti-obesità di Lilly che ha mostrato un’efficacia superiore rispetto alla dose standard da 2,4 milligrammi di Wegovy. Questa superiorità ha reso Zepbound la scelta preferita da medici e pazienti, consolidando la leadership di Lilly nel settore.



"La nuova dose rende Wegovy molto più competitivo e offre ai pazienti un’opzione aggiuntiva per raggiungere obiettivi più ambiziosi", ha dichiarato Jason Brett, responsabile medico di Novo Nordisk negli Stati Uniti.



L’approvazione rappresenta anche un traguardo regolatorio: è la prima concessa nell’ambito del nuovo programma prioritario dell’FDA, che mira a ridurre i tempi di revisione dei farmaci a uno-due mesi per le aziende impegnate in aree considerate prioritarie per la salute nazionale.

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