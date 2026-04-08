Circle Group e Gruppo Setramar accelerano la trasformazione digitale logistica

(Teleborsa) - CIRCLE Group - PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – e Gruppo Setramar principale operatore terminalistico leader nel settore “dry bulk” e della logistica, operativo nel porto di Ravenna - annunciano l’avvio di una collaborazione finalizzata alla digitalizzazione dei processi operativi e documentali delle società del gruppo attive nella gestione terminalistica e nei servizi di spedizione.



L'iniziativa, spiega una nota, si inserisce nel percorso di innovazione e modernizzazione dei sistemi informativi e operativi avviato dal gruppo e prevede un’attività di analisi dei processi operativi e dei sistemi software utilizzati nelle attività terminalistiche (TOS) e logistiche (TMS), con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle operazioni, la sicurezza dei processi e la rapidità nella gestione dei flussi informativi e documentali.



Nel contesto del progetto, particolare attenzione sarà dedicata poi alla digitalizzazione dei documenti di trasporto, attraverso l’introduzione di soluzioni per la gestione elettronica di e-CMR ed e-DDT, in linea con l’evoluzione normativa europea e con i processi di innovazione che stanno interessando il settore del trasporto e della logistica. L’iniziativa si inserisce inoltre nell’ambito del programma LogIN Business, volto a promuovere la digitalizzazione e l’interoperabilità dei sistemi nella filiera logistica.



Circle affiancherà il Gruppo Setramar come partner tecnologico e consulenziale, mettendo a disposizione competenze specialistiche maturate nel settore portuale e logistico, con l’obiettivo di supportare il gruppo nella revisione dei processi e nell’introduzione di strumenti digitali in grado di rendere le operazioni sempre più efficienti e integrate. Inoltre questo progetto si inserisce in uno dei nodi e delle AdSP (Mar Adriatico Centro Settentrionale) più attente alle tematiche di digitalizzazione e forte integrazione multimodale, grazie alla competente guida del Presidente Francesco Benevolo.



“Il Gruppo Setramar è impegnato da tempo in un percorso di modernizzazione dei propri sistemi e delle proprie infrastrutture operative”, ha affermato Carlo Merli, Amministratore Delegato del Gruppo Setramar. “La collaborazione con Circle rappresenta un ulteriore passo in questa direzione e ci consente di avviare un percorso concreto di digitalizzazione, con obiettivo di semplificare i flussi informativi, migliorare la sicurezza delle operazioni e rafforzare l’efficienza dei nostri terminal, al fine di rafforzare il ruolo strategico del porto di Ravenna nel sistema logistico nazionale”.



“Siamo molto lieti di affiancare il Gruppo Setramar in questo percorso di innovazione,” ha dichiarato Luca Abatello, CEO di Circle Group. “La collaborazione nasce dalla volontà condivisa di valorizzare la digitalizzazione come leva strategica per migliorare i processi logistici e favorire una maggiore integrazione tra i diversi attori della supply chain. In questo senso, la partnership assume un significato ancora più rilevante considerando il contesto territoriale in cui opera Setramar: Ravenna, recentemente proclamata Capitale italiana del Mare 2026, rappresenta uno dei principali hub della blue economy e della logistica portuale dell’Adriatico. Affiancare un operatore attivo in un ecosistema così dinamico e strategico per il sistema portuale e logistico nazionale è per noi un elemento di grande valore. Attraverso un’analisi approfondita dei flussi operativi e l’implementazione di soluzioni digitali evolute, stiamo supportando Setramar nel rafforzare competitività, efficienza e sostenibilità, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema logistico sempre più connesso e interoperabile, come da piano industriale “Connect 4 Agile Growth””.



La collaborazione tra Circle e Gruppo Setramar, conclude la nota, testimonia la crescente attenzione del settore portuale e logistico verso progetti di innovazione tecnologica in grado di rendere i processi operativi più efficienti, sicuri e sostenibili.

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