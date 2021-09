Autostrade, rientra l'allarme per la protesta dei camionisti anti green pass

(Teleborsa) -. A quanto pare non c'è stato alcun rallentamento sulle autostrade italiane, nonostante i proclami di bloccare le corsie autostradali lanciati la vigilia., era l'appello apparso su Telegram e Whatsapp ieri, in relazione ad una protesta non organizzata da alcuna associazione sindacale, consistente nel procedere lentamente sulla corsia riservata ai camion ain segno di riconoscimento.Ma Conftrasporto, associazione di categoria aderente a Confcommercio, assicura che: le merci partono e arrivano a destinazione secondo le modalità e i tempi previsti".Conftrasprto esprime comunquein vista dell'entrata in vigore del Green Pass il prossimo 15 ottobre, data la(circa 20mila) e l’, che rischia di "produrre un forte impatto negativo sulla capacità di erogare i servizi necessari".