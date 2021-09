PNRR, Bonomi: occasione storica, non metterla a rischio per "gioco bandierine"

(Teleborsa) - "Siamo in unE'er il Paese. E' iniziato il gioco della bandierina su tematiche importanti anche a causa della contingenza delle amministrative, non vogliamo che questo metta a rischio le riforme, quello che il Paese aspetta da 30 anni" . Lo ha detto a Mezz'ora in più su RaiTrePresidente di Confindustria.Sul Patto tra sindacati e Confindustria il Premier Mario Draghiha proseguito il leader degli Industriali, parlando di "una chimica nata in quel momento, non conoscevo i contenuti dell'intervento del presidente così come lui non sapevo che cosa avrei detto io. Non sono sorpreso".Bonomi ha infine precisato che ""Se avete sentito la mia relazione, c'è un passaggio in cui dico abbiamo rispetto dei partiti e delle istituzioni. Quello che abbiamo messo in evidenza è che il governo Draghi suha fatto le cose che servivano al Paese: ilha riscritto le prime 80 pagine delinternazionale dell'Italia nell'Europa, G20 e Nato".