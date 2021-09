Banca Mediolanum, Giovanni Pirovano nominato presidente

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Dopo la decisione di Ennio Doris - fondatore e presidente di- di dimettersi dalla carica di Presidente, il CdA dell'istituto milanese ha deliberato ladel consiglio di amministrazione di, già vice presidente della banca. La carica di vice presidente sarà ricoperta dalla consigliera non esecutiva Annalisa Sara Doris.Il CdA ha inoltre preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Nomine e Governance sulla candidatura adel fondatore Ennio Doris e ha assunto le conseguenti deliberazioni per proporre la nomina alla prossima assemblea degli azionisti prevista per il 3 novembre 2021. All'assemblea sarà anche sottoposta la nomina di un nuovo consigliere a seguito delle dimissioni di Ennio Doris.Giovanni Pirovano337.000 azioni di Banca Mediolanum. Annalisa Sara Doris detiene 14.825.000 azioni di Banca Mediolanum, tutte sindacate nel patto parasociale in essere tra i componenti della Famiglia Doris.