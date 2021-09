Cts conferma aumento capienza stadi, cinema e teatri

(Teleborsa) -. Il Cts si è riunito ieri e, dopo tre ore, ha risposto alle domande poste dal Ministro della Cultura Dario Franceschini e dalla sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali, annunciando le sospirate riaperture per lo sport e lo spettacolo.Queste indicazioni dovranno ora essere recepite da un provvedimento del governo, che potrebbe arrivare già mercoledì con la riunione del Consiglio dei Ministri.La capienza neglie negli altri luoghi all'apertodall'attuale 50% ed al chiuso (palazzetti dello sport) al 50% dall'attuale 25%. Meglio per, dove la capienza potrà essere portata al 100% all'aperto ed, salvo verificare successivamente la situazione.Resta fermo l'obbligo di presentazione delsportivi e di intrattenimento, come previsto dal decreto Green Pass di agosto, ma si raccomanda anche anche l'uso delleed il rispetto di tutte le misure di, soprattutto negli stadi, tenendo conto di tutti i settori per evitare assembramenti.Il Cts non ha invece vagliato la possibilità di riaprire le discoteche, richiesta dal Ministero dello sviluppo economico, che quindi restano ancora fuori da questa tornata di riaperture.Secondo il portavoce delll'Iss Silvio Brusaferro è infatti opportuno procedere con una "progressione graduale nelle riaperture, basata sul costante monitoraggio dell'andamento dell'epidemia combinato con la progressione delle coperture vaccinali nonché degli effetti delle riaperture stesse".