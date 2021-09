Premia Finance, ricavi per 2,3 milioni di euro nel 1° semestre

Premia Finance

(Teleborsa) - Il CdA di- società di mediazione creditizia quotata su AIM Italia dall'aprile 2021 - ha deliberato l'approvazione della. Non avendo redatto la Relazione semestrale relativa al 30 giugno 2020, non è possibile avere dati comparativi rispetto al periodo precedente.delle vendite e delle prestazioni sono stati pari a 2.288.952 euro e composti integralmente da provvigioni attive maturate su finanziamenti. L'Adjusted è stato di 200 mila euro, con un EBITDA margin all'8,7%. La società sottolinea che "tale marginalità riflette l'attuazione di politiche di remunerazione della rete consapevolmente più onerose, ma che hanno l'obiettivo di breve termine d'incrementare e consolidare la propria posizione sul mercato".L'al 30 giugno 2021 è pari a 69.790 euro. Laal 30 giugno 2021 è negativa (cassa) per 1.041 mila euro, in aumento di circa 295 mila euro rispetto al 31 dicembre 2020 (negativi 746 mila euro). Ilcomplessivo è pari a 1.643.660 euro.