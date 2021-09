Officina Stellare, redditività in miglioramento nel 1° semestre. Opportunità da PNRR

Officina Stellare

(Teleborsa) - Il CdA di- società quotata su AIM Italia e specializzata nella progettazione e produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale d'eccellenza - ha approvato la relazione semestrale finanziaria al 30 giugno 2021. Ilè stato pari a 4,7 milioni di euro, in aumento di 1 milione rispetto al primo semestre 2020 (+26%). "L'incremento è dovuto sia al completamento di alcune commesse in corso, sia all'dove le fasi iniziali di engineering, grazie alle nuove risorse umane introdotte nel periodo", sottolinea la società.L'è pari a 1,8 milioni di euro, 38% del Valore della Produzione, in crescita del 100% rispetto alla semestrale precedente. Ilè stato pari a 0,9 milioni di euro (+200%). L'negativo (debito) è pari a 4,5 milioni di euro (4,1 milioni al 31 dicembre 2020 e 0,8 milioni al 30 giugno 2020). Ilè pari a circa 12 milioni di euro, quasi totalmente da clienti esteri.Nella nota sui conti viene evidenziato che "in ambito nazionale Officina Stellare potrebbe giocare un ruolo di primaria importanza all'interno delle opportunità generate dallache ammontano ad un totale di circa 2,3 miliardi di euro". "Digitalizzazione, Innovazione, Comunicazioni, Space Factory nazionale, monitoraggio delle strutture sensibili, sono solo alcuni degli items precisamente specificati nel piano per i quali sarà importantissimo il contributo di Officina Stellare", viene aggiunto.