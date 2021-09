Generali Employee Benefits, accordo con Bupa per coperture assicurative internazionali

Generali

(Teleborsa) - Generali Employee Benefits Network (GEB) - la società del gruppofocalizzata sulla fornitura di soluzioni di Employee Benefits per la clientela corporate - e Bupa Global - il ramo di Bupa dedicato ai servizi assicurativi sanitari di alto livello - hanno stretto unacon l'obiettivo di offrire le miglioriinternazionale e employee benefits ai clienti corporate nuovi ed esistenti.I clienti GEB potranno contare sull'offerta completa di Bupa Global nel campo della salute e del benessere, quando e dove ne avranno bisogno, in. I clienti Bupa Global potranno avere accesso alle soluzioni assicurative sanitarie e agli employee benefits a livello globale garantiti dalla rete mondiale di GEB. Tra i vantaggi della partnership ci sono l'accesso a personale sanitario dedicato 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la possibilità di richiedere un secondo parere medico, la presenza di un team multilingue di consulenti, maggiori misure a tutela della salute mentale."Siamo orgogliosi di unire le forze con BUPA, che ci dà la possibilità di offrire ai nostri clienti e prospect i servizi di uno dei migliori fornitori al mondo di assicurazioni sanitarie, oltre a soluzioni relative al benessere dei dipendenti che si muovono su territorio internazionale - ha commentato- L'iniziativa è in linea con la strategia aziendale, orientata al continuo potenziamento del nostro network ed ecosistema di partnership.