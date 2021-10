Covid, Brusaferro: curva dell'Italia tra le più contenute in Europa

(Teleborsa) - Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS),, ha dichiarato che l'Italia, in base all'ultimo monitoraggio della Cabina di regia, si è confermata uno dei Paesi con lapiù contenuta in Europa in termini di. "Continua il decremento nella circolazione del virus e nel numero dei casi. Il decremento si registra anche nelle fasce d'età più giovani", ha spiegato Brusaferro nel corso della consueta conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. "L'dei nuovi casi è di 38 anni e continua il decremento dell'incidenza nelle fasce sopra i 20 anni mentre rimane stabile l'incidenza dei casi sotto i 12 anni. Sostanzialmente quella dell'età pediatrica è una situazione stabile", ha aggiunto."L'obiettivo è stato riprendere l'con tutte le misure per garantire una scuola in presenza – ha proseguito –. Si tratta di capire in caso di positività chi sono i contatti stretti dei positivi e in questo senso c'è un lavoro fatto con regioni e ministero che sta cercando di individuare standard omogenei da applicare sul territorio". Quanto al ritorno dellain zona bianca il presidente dell'ISS ha chiarito che "la norma prevede che ci siano 14 giorni dove i parametri siano al di sotto di quelli previsti per la zona gialla. Non appena questo tempo trascorrerà si muterà la situazione". Solo ilquesta settimana risulta a rischio moderato, mentre le restanti 20 Regioni/Province autonome sono state classificate a rischio basso.Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute,, ha parlato invece dell'avvio della somministrazione dellaanche ai sanitari. "È prevista una volta completata la ri-vaccinazione di over-80 e residenti nelle Rsa ma non sarà un obbligo – ha spiegato –. Potrebbe cominciare presto. La circolare ministeriale raccomanda anche di cominciare a somministrare la terza dose ai sanitari con patologie o over 60". "Il ministero della Salute sta studiando con l'la possibilità della co-somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid e. Può essere una una possibilità che viene offerta per facilitare la somministrazione e per il successo di una doppia campagna vaccinale. È ancora allo studio ma molto rapidamente arriveremo a una soluzione", ha aggiunto.Intanto daldella struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo è emerso che sono più di 3,1 milioni gli italianiancoradel vaccino anti-Covid. Si tratta dell'11,2 % della popolazione complessiva degli ultracinquantenni. Nell'ultima settimana c'è stato un incremento di 148mila persone vaccinate per questa fascia d'età. Sono invecei casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con 293.469 tamponi totali (ieri ne erano stati effettuati 308.836). Stabile il rapporto positivi/tamponi a 1,2%. Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 130.973 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 11 in meno, 429 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 87 in meno rispetto a ieri (sono 3.118 in totale).