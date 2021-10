Milano tiene la posizione, recuperando le perdite iniziali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si muovono sotto la parità le principali Borse europee, sulle preoccupazioni per un rallentamento dell'economia e di un aumento dell'inflazione. L'agenda macro di oggi ha pochi spunti significativi. Sul fronte europeo, l' indice Sentix ha evidenziato che ila ottobre per il terzo mese consecutivo, toccando i minimi da aprile.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,163. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,63%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 75,98 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +105 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,84%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.628 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 28.151 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Senza direzione il(-0,02%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il(+0,03%).di Milano, troviamo(+1,50%),(+1,41%),(+1,37%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,27%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,26%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,19%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,67%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,08%),(+1,53%),(+1,34%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,72%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,87%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,70%.