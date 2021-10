Clima, la proposta dell'industria navale per raggiungere lo zero netto di emissioni entro il 2050

(Teleborsa) - L’ha presentato all’, autorità di regolamentazione delle Nazioni Unite del settore, i piani con le misure dettagliate urgenti che i governi devono adottare per aiutare l'industria a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. A solo un mese dalla conferenza di punta sulla decarbonizzazione, "Shaping the Future of Shipping", l'ICS (che rappresenta l'80% dell'industria marittima globale) sta spingendo i governi a raddoppiare l'ambizioso attuale obiettivo dell'IMO, che è quello di ridurre le emissioni derivanti dall'industria marittima globale del 50% entro il 2050.I piani includono undi ricerca e sviluppo per sviluppare tecnologie a zero emissioni di carbonio e lo sviluppo di unaper il trasporto marittimo per accelerare la transizione verso carburanti a zero emissioni di carbonio più costosi. Lo shipping accetta la necessità vitale di accelerare i tempi di. Ma afferma che l’obiettivo dello zero netto entro il 2050 sarà plausibile solo se i governi intraprenderanno le azioni necessarie per raggiungerlo. L'industria ha quindi compiuto il passo unico per definire in modo proattivo le misure che devono essere adottate dai governi per rendere la decarbonizzazione entro il 2050 una realtà e non solo un sonoro annuncio.L'adozione da parte dell'IMO dell’obiettivo zero invierà il segnale molto forte ricercato dall'industria, così come dai fornitori di energia, dai costruttori navali e dai produttori di motori, in modo che gli investimenti in combustibili verdi e tecnologia possano essere accelerati e graduati. Data la tipica vita di 25 anni delle nuove, se l'industria deve raggiungere un ambizioso obiettivo di zero emissioni nette, migliaia di navi a emissioni zero dovranno essere operative entro il 2030. Sarà quindi fondamentale per l'IMO adottare le misure urgenti necessarie per accelerare un aumento dei livelli di preparazione tecnologica. Un passo fondamentale è che i governi approvino l'istituzione del Fondo per la ricerca marittima (IMRF) danell’importante riunione dell'IMO del prossimo novembre, appena due settimane dopo la COP 26.Questo invito sostiene la proposta dell'IMRF (Fondo di ricerca e sviluppo da 5 miliardi di dollari) che fornirà livelli garantiti diper accelerare lo sviluppo di navi a emissioni zero, senza richiedere ai governi di utilizzare il denaro dei contribuenti. Questo perché l'IMRF sarà finanziato dai contributi destinati a ricerca e sviluppo da parte degli armatori mondiali, tramite una tassa US2, che l'industria marittima vuole in vigore entro il 2023. Per accelerare laverso lo zero netto, l'ICS ha anche formulato unache definisce l'architettura per una più ampia tassa sul carbonio applicabile al trasporto marittimo, che sarà esaminata dagli Stati membri dell'IMO in una riunione a metà ottobre. Questa tassa globale sul carbonio contribuirà a colmare il divario di prezzo tra combustibili a zero emissioni di carbonio e combustibili convenzionali e potrebbe essere utilizzata per fornire i miliardi di dollari necessari per implementare nuove infrastrutture di bunkeraggio essenziali richieste nei porti di tutto il mondo, per garantire la coerenza nella transizione verde del settore sia per lo sviluppo che per lo sviluppo. economie in corsa fino al 2050., presidente ICS, ha dichiarato: "Parlare costa poco mentre è difficile agire. Quindi, la nostra offerta net zero stabilisce il "come" e il "cosa" per la decarbonizzazione del trasporto marittimo entro il 2050. Stiamo dicendo ai governi che se vogliono davvero raggiungere lo zero netto, devono passare da impegni vuoti ad azioni tangibili”. "Un'ambizione di zero emissioni nette di carbonio è raggiungibile entro il 2050. Ma solo a condizione che i governi prendano le decisioni poco glamour ma urgenti e necessarie per gestire questo processo all'interno di un quadro normativo globale", ha aggiunto