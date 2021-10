Cyberoo, Intermonte abbassa target price e stime per l'intero anno

Cyberoo

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato ilsu, società quotata su AIM Italia e specializzata in cyber security per le imprese, portandolo a 10,1 euro (da 10,4) e ha confermato il"buy" sul titolo.Nel primo semestre ledi Cyberoo sono cresciute del +24% su base annua a 3,47 milioni di euro, mancando la previsione di Intermonte di 3,78 milioni di euro, con le divisioni Cyber security e Managed Services cresciute meno del previsto. Gli analisti sottolineano che gli investimenti in personale e ricerca e sviluppo hanno inciso su, come previsto. Sono stati confermati i nuovi obiettivi contrattuali del secondo semestre 2021, con la crescita che si concretizzerà nei primi mesi del 2022.Alla luce di tutto ciò, Intermonte haper le vendite nette dell'intero anno fiscale del 7%, e ora si aspetta entrate per 7,9 milioni di euro, per 16,5 milioni di euro e per 26,7 milioni di euro - rispettivamente - nel 2021, 2022 e 2023. Nell'esercizio in corso l'EBITDA dovrebbe essere di 1,6 milioni di euro (in calo dalla stima precedente di 1,8 milioni di euro). "Confermiamo comunque le nostre stime a lungo termine, che riflettono il potenziale di crescita aziendale e un'adeguata struttura dei costi", concludono gli analisti.