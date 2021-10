In calo la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

informatica

telecomunicazioni

sanitario

Merck

IBM

Apple

Visa

Microsoft

Goldman Sachs

Twenty-First Century Fox

FOX

Vodafone

Tesla Motors

Bed Bath & Beyond

Facebook

Nvidia

Moderna

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-0,94%) e si attesta su 34.003 punti in chiusura; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 4.300 punti.Pessimo il(-2,16%); con analoga direzione, in rosso l'(-1,45%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,63%) e(+1,38%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,36%),(-2,11%) e(-1,49%).Altra i(+2,15%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,46%.Crolla, con una flessione del 2,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,07%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,72%),(+1,51%),(+1,48%) e(+0,81%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,31%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,89%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,87%.In caduta libera, che affonda del 4,47%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -70,5 Mld $; preced. -70,1 Mld $)15:45: PMI composito (preced. 55,4 punti)15:45: PMI servizi (preced. 55,1 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 60 punti; preced. 61,7 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 430K unità; preced. 374K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,58 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 15,72K unità).