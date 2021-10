Notorious Pictures, Intermonte alza target price e rivede stime crescita

Notorious Pictures

Amazon

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato ilsu, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche, portandolo a 2,4 euro (da 2,2) e ha confermato il"buy" sul titolo.Gli analisti hanno evidenziato che i risultati del primo semestre del 2021 sono stati ancora una volta penalizzati dalla pandemia, ma "hanno mostrato unrispetto alla situazione del primo semestre 2020, non solo grazie a importanti sussidi governativi ma anche grazie alla diversificazione in altri segmenti come la produzione cinematografica, dove il gruppo sta lavorando a un film sotto contratto con".Intermonte ha rivisto leper il 2021, sulla base dei risultati dei primi sei mesi dell'anno e "del flusso di notizie del settore che da settembre ha fornito una maggiore visibilità sul fatto che le persone tornano al cinema". Secondo gli analisti, "Notorious è stata in grado di ottenere risultati positivi e aprire la strada a un futuro promettente in ciascuno dei suoi segmenti di mercato".I ricavidovrebbero essere pari a 30 milioni di euro, con un EBITDA Adjusted di 12 milioni di euro e un utile Adjusted di 4 milioni di euro.questi dati dovrebbero portarsi, rispettivamente, a 78 milioni di euro, 23 milioni di euro e 7 milioni di euro.