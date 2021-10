Volotea ricorre al Tar contro esclusione gara continuità territoriale con la Sardegna

(Teleborsa) - La gara per laregistra il, avanzato alchiedendo la sospensiva dell'efficacia del provvedimento con il quale è stata esclusa a causa di una asserita formalità burocratica. La compagnia chiede die fa sapere che i legali della low-cost stanno lavorando anche a un reclamo formale che verrà inoltrato alla Commissione europea a Bruxelles.La decisione di escludere Volotea dalla gara per unalede, secondo quanto riporta la compagnia, i principi fondamentali del diritto nazionale e dell'Unione europea in materia di contrattazione pubblica e buon andamento dell'amministrazione, eliminando di fatto ogni forma di concorrenza tra i due partecipanti.Volotea specifica di avere preso parte alla gara indetta dalla Regione Sardegnacon collegamenti in partenza dagli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino. L'offerta del vettore, considerevolmente più bassa rispetto a quella presentata da Ita, l'altra compagnia in gara, consentirebbe un risparmio complessivo per la Regione Sardegna, e per i suoi contribuenti, di circa 3 milioni di euro.